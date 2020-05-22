البرلمان العربي يُطالب الامم المتحدة بمنع نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، الأمم المتحدة بإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية والتي تُغذي أطراف الصراع في ليبيا، ومنع نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وطالب رئيس البرلمان العربي بوقفٍ فوريّ لإطلاق النار في دولة ليبيا، ووجه اليوم الجمعة رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يُطالب فيها مجلس الأمن الدولي بإلزام كافة الأطراف في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في دولة ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة في ظل انتشار جائحة كورونا، والحصار المفروض على بعض المدن الليبية، واستمرار العمليات العكسرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية، مشدداً على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي ولا سيما في هذه الأيام المباركة والتي يتهيأ فيها المسلمون في كافة أصقاع العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا.