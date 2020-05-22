الصحة العالمية: أمريكا الجنوبية أصبحت مركزا لتفشي كورونا والبرازيل هي الأكثر تأثرا

قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن أمريكا الجنوبية أصبحت مركزا جديدا لتفشي وباء كورونا ، وأن البرازيل هي الأكثر تأثرا.

وأشار رايان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف، الى أن الحكومة البرازيلية اعتمدت استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين للعلاج هناك برغم أن الدراسات الطبية حتى الآن لا توصي باستخدامه.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول يقومون بتجارب حول الهيدروكسي كلوروكين والكولوروكين في الوقت الحالي، وأن المتخصصين ينصحون حتى الآن باستخدامه فقط تحت الإشراف الطبي والسريري نظرا لآثاره الجانبية، وذلك حتى يمكن التوصل الى حل لتلك الأثار.