رابطة البريميرليج تعلق على قرار كانتي

أكد ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، أن الرابطة "متفائلة" بشأن عودة المسابقة رسميا في يونيو المقبل.

وفي تصريحات لشبكة قنوات "بي. بي. سي" البريطانية، أكد الرئيس المسؤول أن عودة التدريبات هذا الأسبوع هي "الخطوة الأولى"، ومن الرائع للعالم أجمع -بما فيه الجماهير- رؤية اللاعبين مجددا في أرض الملعب.

وبسؤاله حول وجود موعد محدد لعودة النشاط من جديد، أكد ماسترز أنهم مرنون وأن خيارات تقليص الموسم أو إيقافه بشكل تام غير مُستبعد.

وفيما يخص نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي، الذي قرر التدريب في منزله وعدم الذهاب للنادي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، قال الرئيس التنفيذي للرابطة "لقد قمنا بكل ما هو ممكن للعودة للتدريبات بطريقة آمنة. نرى أن التدريبات آمنة ولكن علينا أن نحترم قرارات اللاعبين".