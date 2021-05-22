عشرات اليهود ينظمون وقفة احتجاجية في نيويورك دعما لفلسطين

عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد تنظيم عشرات اليهود لوقفة احتجاجية بمدينة نيويورك الأمريكية، دعمًا للشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد المحتجون على رفضهم لنظام الفضل العنصري الذي تمارسه إسرائيل للفلسطينيين، رافعين لافتات دعم للشعب الفلسطيني، وأخرى تذكر العالم بأن اليهودية منفصلة عن الصهيونية.

وقال أحد المشاركين: «عدد كبير من اليهود الأمريكيين يعارضون إلغاء إسرائيل للشعب الفلسطيني، وهناك عدد متزايد من الرافضين لنظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل».

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.