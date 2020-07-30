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الآلاف يحتجون في تركيا ضد حكم بالسجن بحق سياسية معارضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 2:06 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 2:06 ص

تظاهر آلاف المحتجين في اسطنبول اليوم السبت ضد حكم بسجن سياسية معارضة بارزة.

وهتف المحتجون في حي مالتبه باسطنبول "حقوق.. قانون.. عدالة" في إظهار للدعم والتضامن مع جنان كفتانجي أوغلو، عضوة حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأيدت محكمة الاستئناف التركية العليا حكما بالسجن لمدة حوالي خمس سنوات بحق كفتانجي أوغلو، التي تمت إدانتها بالإساءة للرئيس والدولة التركية، بناء على منشوراتها عبر موقع تويتر من 2012 إلى 2017.

كما تم حرمان كفتانجي أوغلو من المشاركة في الحياة السياسة لمدة خمس سنوات.

ويرى منتقدون أن إدانتها تأتي في إطار حملة قمع ضد معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

يذكر أن كفتانجي أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول وتولت المنصب خلال الانتخابات المحلية في 2019، عندما أنهى انتصار حزب الشعب الجمهوري حكم حزب أردوغان في المدينة لمدة 25 عاما، في تحول سياسي كبير.

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