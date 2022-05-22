انتظام طلاب الصف الثاني الثانوي بلجان سير الامتحانات بالوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، الامتحان بمادة اللغة الأجنبية الثانية بالفترة الأولى، ومادة الفيزياء للمجموعة العلمية والتاريخ للمجموعة الادبية بالفترة الثانية.



وأضاف حسن، أنه تم انعقاد غرفة العمليات لمتابعة انتظام العمل والمتابعة اللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات وتذليها بشكل فورى وبما يضمن توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات دون أي قلق.



وأشار إلى انتظام أعمال الإمتحانات ودخول الطلاب على منصة الإختبارات الإلكترونية بنسبة 100% على مستوى 28 لجنة امتحانات.