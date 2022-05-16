العراق: تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية غدا بسبب العواصف الترابية



أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية ليوم غد، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم غد الإثنين، الموافق، للثالث والعشرين من شهر مايو، سنة 2022؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق».



وتتواصل تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة ترابية تضرب العراق، بعد منتصف ليل الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، متوقعين أن تكون الأشد من بين العواصف، التي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.



وأعلن المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، اليوم الأحد، عن ذروة الموجة الغبارية التي ستشهدها بغداد.



وقال عطية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «العاصفة الترابية ستجتاح البلاد، ويكون تأثيرها خلال ليل اليوم الأحد ونهار غد الاثنين وربما تستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل، أما مدى الرؤية سيتدنى دون الكيلومتر الواحد، وستكون هنالك إعاقة لحركة المواصلات والمرور وحدوث حالات من الاختناقات».



وأضاف، أن «ذروة العاصفة الترابية في العاصمة بغداد على سبيل المثال، ستكون من الساعة الرابعة فجر الاثنين وحتى العاشرة صباحاً، أي عند الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية، وستزول تدريجياً يوم الثلاثاء المقبل».



وأشار إلى، أن «الحكومة المركزية والجهات المسؤولة هي من تتحمل تقدير الموقف وإعلان العطل الرسمية».



وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن تشهد بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الاثنين، عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام الرؤية.