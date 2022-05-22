سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز في مباراة الجولة الأخيرة من المسابقة، على فريق ساسولو، بثلاثة أهداف بدون مقابل.

ورفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة ، بفارق نقطتين فقط عن الغريم الإنتر ثاني الترتيب، وبالتالي يحصل على السكوديتو للمرة التاسعة عشر، معادلاً رقم الإنتر.

وتقدم ميلان بهدف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة الـ 17، بعد تمريرة من اللاعب المميز رافائيل لياو.

وأضاف جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر المواجهة، من صناعة لياو أيضا.

واختم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي الهدف الثالث للروسونيري في الدقيقة 36، من صناعة البرتغالي المتألق لياو أيضاً.