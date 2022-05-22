 الدفاع الروسية: تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية وإسقاط صواريخ قصيرة المدى - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية وإسقاط صواريخ قصيرة المدى

هديل هلال
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 12:21 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 12:21 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية من طراز «بيرقدار»، وإسقاط صواريخ قصيرة المدى في منطقة لوجانسك الانفصالية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الأحد، جاء إعلان الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسمها، إيجور كوناشينكوف، الذي قال إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف.

وأشارت الوزارة إلى إصابة 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و13 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، في دونباس، خلال اليوم الماضي.

وأمس السبت، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية دمرت شحنة «كبيرة» من الأسلحة المرسلة من دول غربية في شمال غرب أوكرانيا بواسطة صواريخ طويلة المدى.

وأوضحت الوزارة: «دمرت صواريخ كاليبر الطويلة المدى والعالية الدقة شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية قرب محطة مالين للسكك الحديد في منطقة زيتومير»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

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