قال زعيم حزب العدالة التركي، وجدت أوز، إن الحزب وافق على تأييد زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقررة في 28 مايو الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

كان أوز قد ذكر في بيان على تويتر أمس الأحد أنه سيعلن عن القرار رسميا خلال زيارة كليتشدار أوغلو إلى مقر الحزب الاثنين المقبل.

ومن المقرر أيضا أن يعلن عن قراره اليوم، سنان أوغان مرشح الرئاسة الذي حل ثالثا في الجولة الأولى، وحصل على أكثر من 5% من الأصوات.

كان أوغان،قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يريد الحصول على تأكيدات حاسمة بشأن عدة قضايا قبل دعم مرشح في جولة الاعادة المقررة في 28 مايو الجاري.

وقال أوغان في مكتبه بأنقرة: "لدينا بعض الشروط المسبقة" مشيرا إلى مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين.

وأضاف أن هناك ضرورة للحصول على حماية دستورية لضمان المبادئ العلمانية لتركيا من أجل الحصول على دعم تحالف آتا، الذي تم تسميته تيمنا باسم مؤسس الجمهورية مصطفي كمال أتاتورك.

وأظهرت البيانات الأولية الرسمية أن اردوغان فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة من الجولة الأولى، بعد أن حصل على 51ر49% من إجمالي الأصوات، وجاء خصمه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في المركز الثاني بعد أن حصل على 88ر44% من الأصوات.