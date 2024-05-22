وزير خارجية الأردن: الوضع في الضفة الغربية على حافة الهاوية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الوضع في الضفة الغربية يتفاقم بسبب الإجراءات القمعية التي تعرقل السلام، منوهًا أن «الأمور ذهبت إلى ما هو أسوأ في غزة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أن «اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، يعد خرقًا للقانون الدولي».

وحذر من أن «الوضع في الضفة الغربية على حافة الهاوية»، منوهًا أن الصراع سيأخذ منحى أخطر إذا انفجرت الأوضاع، وذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للخارجية الأردنية عبر منصة «إكس».

ونوه أن «الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل اليوم تدفع باتجاه مزيد من التأزيم»، مشيرًا إلى أن «قرارات الوزراء الإسرائيليين اليوم تشير إلى استمرار حكومتهم بإعمالها غير الشرعية».

ولفت إلى أن «قرارات إسرائيل ببناء بؤر استيطانية جديدة رسالة بأنها مستمرة بأعمالها غير الشرعية وتقتل فرص حل السلام».

ورحب بقرار اعتراف النرويج ودول أخرى بدولة فلسطين، مضيفًا: «نثمن مثل هذه القرارات التي هي تأكيد على طريق السلام وحل الدولتين، القرار مهم ونأمل أن يكون جزء من حلٍ أوسع».

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.

You sent