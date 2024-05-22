 فيديو.. إجلاء عائلات في جنين استولى الاحتلال على منازلهم وحولها لثكنات عسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. إجلاء عائلات في جنين استولى الاحتلال على منازلهم وحولها لثكنات عسكرية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 7:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 7:35 م

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، إن طواقمها أجلت عائلات فلسطينية استولى الجيش الإسرائيلي على منازلها في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

جاء ذلك ضمن عملياته العسكرية المتواصلة لليوم الثاني على التوالي التي يشنها الاحتلال على المخيم. وبثت الهلال الأحمر، مقطع فيديو يوثّق عملية الإجلاء للعائلات الفلسطينية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، فجر جيش الاحتلال 3 منازل فلسطينية في مخيم جنين تزامنا مع اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين.

ووثق جيش الاحتلال عملياته بالمدينة، حيث يواصل حصار ومداهمة منازل فلسطينيين، واقتحام أحياء عدة. ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وترافقه جرافات عسكرية تشارك في تدمير بنى تحتية بالمخيم.

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