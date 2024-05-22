البنتاجون: مساعدات الميناء العائم لم تسلم إلى سكان غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنه لم يتم تسليم أي من المساعدات التي تم تفريغها من الرصيف البحري، الذي شيدته الولايات المتحدة قبالة ساحل غزة، إلى نطاق واسع من السكان الفلسطينيين.

وقبل أيام، قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إنه جرى تسليم أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف المؤقت حتى الآن.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، قوله، الثلاثاء، إن واشنطن تعمل مع إسرائيل والأمم المتحدة لإنشاء «طرق بديلة» للتوصيل الآمن لـ569 طنا من المساعدات التي تم نقلها إلى غزة منذ الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال عما إذا تم تسليم أي من المساعدات لشعب غزة، قال رايدر: «حتى اليوم، لا أعتقد ذلك».

وأضاف أنه «تم حفظ المساعدات في منطقة التجمع على الشاطئ، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء بدأ نقلها إلى المستودعات للتوزيع في جميع أنحاء غزة، حيث تم إنشاء طرق بديلة».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأول مرة عن خطط إنشاء الميناء العائم في أوائل مارس، في ظل تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر، مما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة.

وتعاني مناطق واسعة من قطاع غزة، لا سيما الشمال، أزمة جوع حادة، وسط تحذيرات دولية من دخول الجيب المحاصر في مجاعة شاملة.