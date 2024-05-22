تعليم الجيزة: امتحان العلوم المتداول للشهادة الإعدادية على جروبات الغش قبل اللجان غير صحيح

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اليوم الخامس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية لامتحان الشهادة الإعدادية مادتي العلوم والتربية الفنية، وذلك بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية، والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة.

وبعد الانتهاء وأثناء التوزيع، تم الاجتماع بمديري العموم والمتابع المقيم والتحاور حول السلبيات التي تم رصدها من خلال غرفة العمليات، والعمل على تلافيها لراحة الطلاب وأولياء الأمور هذا، واطمأن على وصول الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد، ثم قام سلومة بمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مؤكدا أن الامتحانات تسير بشكل سليم.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية منذ الصباح الباكر جروبات الغش وتتبعت مصدرها، وقال سلومة إن ما تم تداوله في الصباح الباكر لامتحان العلوم للشهادة الإعدادية ليس له صلة بامتحانات محافظة الجيزة، وأن جروبات الغش تبتز أولياء الأمور وتوهم الطلاب.

وناشد وكيل الوزارة أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الجروبات الهدامة، وجاري التواصل مع الجهات الأمنية لمعرفة مصدر الشائعات.