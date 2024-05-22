محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات تدريب 36 خريجاً على برنامج ICDL

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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، تدريب 34 خريجاً على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDl بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتعزيز المهارات الرقمية بين الشباب وتزويدهم بالكفاءات اللازمة لسوق العمل.

وأقيم التدريب في مركز استدامة للتدريب والتطوير، وشمل مجموعة من المحاور الأساسية مثل برامج Office والإنترنت والطباعة الإلكترونية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية المحافظة لرفع مستوى الكفاءة الرقمية للخريجين؛ مما يساهم في زيادة فرصهم في سوق العمل ويعزز من قدراتهم المهنية.

وأكد المحافظ أهمية البرامج في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة.

من جانبه، أضاف الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج يتم تنفيذه بمعدل 56 ساعة تدريبية متصلة، مؤكدا أن المركز المعتمد لدى مؤسسة ICDL الدولية يضمن جودة التدريب المقدم.

وأشار إلى أن هذا النوع من التدريب يعتبر خطوة هامة نحو تطوير الموارد البشرية في المحافظة؛ مما يعزز من قدرتها على مواجهة متطلبات التطور التكنولوجي السريع.



