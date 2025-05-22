فصائل موالية للحكومة السورية تنتشر بمحيط الدوائر الحكومية في السويداء

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تشهد محافظة السويداء جنوب سوريا انتشارا أمنيا كبيرا أمام الدوائر الحكومية في المحافظة.

وأفادت شبكة "السويداء 24" على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الخميس بـ"انتشار تعزيزات للفصائل المحلية أمام فرع الأمن الجنائي في السويداء، تمهيداً لانتشارها أمام مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف دعم تفعيل الضابطة العدلية، وفق إعلان الفصائل المحلية".

وتقول الفصائل إن الانتشار يأتي استجابة لنداء مشيخة العقل ومرجعيات المحافظة يوم أمس بدعم دور الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، تطبيقاً للاتفاق أول مايو الجاري ، بتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة لضبط القانون.

وقال سكان محليون في مدينة السويداء ، لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) ، إن غالبية عناصر الفصائل يتبعون حركة رجال الكرامة بقيادة الشيخ ليث البلعوس الموالي للحكومة السورية .

وتنتشر العديد من الفصائل المسلحة في محافطة السويداء ويعد فصيل حركة رجال الكرامة هو الأقوى في المحافظة.