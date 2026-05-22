عبر الفنان سيد رجب، عن سعادته الغامرة بإطلاق العرض الخاص بفيلم 7Dogs في مصر ومشاركته في العمل.

وقال خلال مقابلة مع قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن كواليس هذا العمل كانت الأجمل بالنسبة له ليس لأنها رائعة لكن أيضًا لأنها كانت منظمة.

وأضاف أن إنتاج هذا العمل ضخم جدًا وتطلَّب تحضيرًا كبيرًا، مشيدًا إلى أن الأمور كانت منظمة إلى درجة الإبهار من انعكس على جودة العمل.

وعبر عن ثقته بأن الجمهور سيكون منبهرا بهذا العمل الفني الضخم، وقال: «الأمور كانت بمنتهى الحرفية وأتوقع أن تكون هناك مزيد من الأعمال العالمية على غرار هذا العمل».

ووجه الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على منحه فرصة لهم لتقديم سينما عالمية بهذا الشكل ما يساهم في تطورصناعة السنيما.

ويُقام العرض العالمي الأول لفيلم “7Dogs”، بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور أبطال وصناع الفيلم، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين توافدوا للاحتفال بالعمل الذي يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية المنتظرة هذا العام.