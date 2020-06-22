معهد «روبرت كوخ» يسجل 537 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الاثنين، 537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 190 ألفا و359 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8885 حالة، بزيادة 3 حالة وفاة مقارنة بأمس الأحد.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 175 ألفا و300 حالة، بزيادة نحو 400 حالة مقارنة بأمس.

وبحسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الساعة 7:30 من صباح اليوم (بتوقيت فرانكفورت) إلى 191 ألفا و272 حالة، وعدد الوفيات إلى 8895 حالة، وعدد حالات الشفاء 174 ألفا و740 حالة.

يُذكر أنه مر حوالي 21 أسبوعا منذ تسجيل ألمانيا أول حالة إصابة بالفيروس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الأحد، بلغ معدل الاستنساخ 1.79، ما يعني أن كل مصاب قد ينقل العدوى إلى فردين أو ثلاثة تقريبا في المتوسط.

وأشار المعهد إلى أن هذه القيمة انعكاس للتغيرات قصيرة المدى في عدد الإصابات، التي حدثت بسبب ظهور بؤر تفشت فيها العدوى.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.