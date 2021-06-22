 محافظ قنا يلتقي شابا متقدم لإحدى الفتيات اليتيمات بنجع حمادي - بوابة الشروق
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محافظ قنا يلتقي شابا متقدم لإحدى الفتيات اليتيمات بنجع حمادي

محافظ قنا يلتقي شابا متقدم لإحدى الفتيات اليتيمات
محافظ قنا يلتقي شابا متقدم لإحدى الفتيات اليتيمات
حمادة عاشور
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 1:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 1:02 ص

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، شابًا متقدم للزواج بإحدى فتيات دار الرحمة للأيتام بنجع حمادي؛ للاطمئنان على حسن أخلاقه ومدى جديته وقدرته على الحفاظ على الفتاة المتقدم لها، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والسيدة زينب رضوان مديرة دار الرحمة.

وقال الداودي إن المحافظة تسعى إلى مساعدة الأيتام، وتخفيف أعباء الزواج ومستلزمات تجهيز عش الزوجية عن كاهلهم، بالتعاون مع دار الرحمة للأيتام، ومؤسسة التكافل الاجتماعي التي سوف تتولى رعاية وتجهيز الفتاة بجميع المستلزمات والأجهزة اللازمة للعروسين؛ لتحقيق حياة أسرية كريمة لهما.

واطمئن على أحوال الدار والفتيات داخل المؤسسة، كما اطمئن من المسئولين على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي تحتاج إليها الفتيات، موجهاً بحسن معاملتهن، وتوفير كافة متطلباتهن، وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهن.

وأشار إلى أن محافظة قنا لا تدخر جهداً في رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم بمختلف دور الأيتام بالمحافظة، مضيفاً أن رعاية الأيتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي، ويدفع الجميع إلى العطاء؛ من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

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