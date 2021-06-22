محافظة الإسكندرية تضبط 410 كيلو جرامات منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ اليوم الثلاثاء، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وشدد الشريف علي ضرورة المرور الدوري علي الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.



فيما شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة حملات خلال ال١٥ يوما الأولى من شهر يونيو، بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الأسكندرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط، وإدارة شرطة التموين، حيث أسفرت الحملات عن التحفظ على ما يقرب من 410 كجم، مع تحرير 16 محضر ذبح خارج المجازر العمومية وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ أن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم والدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية حيث تم ذبح ٣٣٨٣ من الأغنام والأبقار بمجازر اللحوم العمومية بالمحافظة و٣٨١٧٣ طائرا بمجازر الدواجن المرخصة بالمحافظة.