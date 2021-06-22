محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مستشفى الرمد بسوهاج لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمود البريص مدير المستشفى.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد العيادات الخارجية، والصيدلية، وغرفة الفحص، وغرفة العمليات، والمبنى الإداري بالمستشفى، وشباك التذاكر، واطمأن على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما التقى عدد من المواطنين والمرضى المترددين على المستشفى واستمع إلى مطالبهم، وآرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

ووجه الفقي، بأهمية النهوض بمستوى الأداء الطبي داخل المستشفى، وتكثيف العمل وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات فيما يخص توقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن السوهاجي، والالتزام المستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.