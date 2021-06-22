رئيس الوزراء يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع صرف بدمياط

وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استلام قطعة أرض بمركز فارسكور من ولاية «الآثار»، لصالح المحافظة لإقامة مشروع ذات نفع عام، وفقا للقرار رقم 1369 لسنة 2021 والذى نص نزع مسطح الجزء المتبقي من تل آثار البراشية البالغ مساحته 6 أفدنة بالقطعة رقم 2 حوض رزوق نمرة 15 ناحية عزبة النجار بمركز فارسكور.

وعقدت الدكتورة منال عوض محافظ اجتماعاً مع اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وممثل وزارة الآثار ومدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع آليات إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحي على الأرض بعد استعراض الموقف الخاص بها، إذ أكدت محافظ دمياط على إعداد الدراسات المطلوبة لإقامة المشروع على هذه الأرض بما يحقق تغطية قري الأربعين وكرم ورزوق وحجاجة وتوابعها والمناطق المحيطة بخدمات الصرف الصحي.

وأشارت المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن خطة المحافظة لتغطية جميع المناطق بالمحافظة بالصرف الصحى، وأشارت إلى أن المحافظة ستصبح مخدومة بنسبة 85 ٪ بنهاية العام الحالى، كما تسعى إلى تغطية جميع المناطق بنسبة 100 ٪ فى أقرب وقت ممكن لتصبح المحافظة الأولى فى تنفيذ ذلك المخطط.