تيتانيك: توسيع نطاق البحث عن الغواصة المفقودة بعد رصد المزيد من الضوضاء تحت الماء

وأكد فريديك خلال مؤتمر صحفي في بوسطن، إن طائرة بحث كندية التقطت الضوضاء تحت الماء يوم الثلاثاء وتكررت مرة أخرى يوم الأربعاء.

ودفع هذا الاكتشاف فريق البحث إلى تحويل تركيزه إلى المنطقة التي تم رصد الضوضاء فيها.

لكن ما زال من غير الواضح ما هي الضوضاء، كما أن عمليات البحث تحت الماء في المنطقة التي تم رصد الضوضاء فيها لم تسفر عن أي شيء حتى الآن.

وأوضح المسؤول الأمريكي أنه مع وصول المزيد من القوارب ومركبات البحث تحت الماء، سوف "نستأنف عمليات البحث في المكان الذي كان يجري فيه البحث في الأصل". كانت المساحة الإجمالية التي تم مسحها في قاع المحيط حوالي 26000 كيلومتر مربع.

وقال الكابتن فريدريك: "هناك أمل دائما.. هذه عملية بحث وإنقاذ بنسبة 100٪".

وأضاف أن هناك حاليا خمس سفن سطحية تشارك في البحث، مع توجه خمس سفن أخرى إلى المنطقة خلال يوم تقريبا.