محافظ دمياط تطالب بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع إنشاء مبنى الديوان العام

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر تطورات مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وتطوير المنطقة المحيطة وإنشاء النصب التذكاري، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي المُنعقد اليوم برئاستها، وبحضور ممثلي الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وأوضح بيان، أصدرته الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع عرض نسب التنفيذ حتى الآن، وكذا موقف إنشاء النصب التذكاري للشهداء، وإحلال وتطوير سور كورنيش النيل، وتطوير المنطقة المحيطة بالكامل، فضلًا عن عرض خطة التشطيبات النهائية للمبنى وفرش وتجهيز أقسامه.

وناقشت الدكتورة منال عوض، المراحل القادمة لخطة التنفيذ وفقًا لخطوات محددة، وكذلك خطة توصيل شبكات المرافق والتجهيز لمنظومة التحول الرقمي، وتنسيق الموقع المحيط بالمبنى، والإسراع بمعدلات التنفيذ.

وشددت على الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش، والرصف بالأسفلت للطرق المحيطة، لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وفقًا للجدول الزمني المحدد.