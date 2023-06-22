البحيرة: تسليم بونات مالية بقيمة 300 ألف جنيه لـ750 أسرة من الأولى بالرعاية

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اللقاء الذي عقد بمجمع دمنهور الثقافي مع 750 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز دمنهور وإيتاي البارود وأبو حمص والرحمانية، ممن تم اختيارهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بعد التأكد من استحقاقهم لتلك المساعدات، وهم من الأسر المستحقة لتكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة.

وجاء ذلك تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري البسيط، ورفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل، وتوفير المزيد من الرعاية، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وسلمت نائب المحافظ، ورئيس البنك الزراعي المصري، الأسر بونات مالية في صورة قسائم لشراء لحوم وسلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، والشركة القابضة للمواد الغذائية.

وفي كلمتها، تقدمت نائب المحافظ، بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك، مثمنة جهود البنك ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل جنبا إلى جنب؛ لتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.

وأكد ضرورة تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات.

وأشار رئيس البنك، إلى خطة البنك الزراعي المصري في تقديم قروض للسيدات بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، بقيمة 10 آلاف جنيه لكل سيدة؛ لإقامة مشروعات صغيرة، وزيادة مصادر الدخل وتعزيزه، من خلال 100 فرع للبنك منتشرة بنطاق المحافظة.

وشهد اللقاء، الدكتور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامح عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمحاسب مجدي الخضر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبعض قيادات البنك الزراعي.