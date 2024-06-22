إعلام عبري يتحدث عن اغتيال مسئول كبير في حماس بمدينة غزة

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تحدثت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مسئول كبير ينتمي لحركة حماس في مدينة غزة.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقتل القيادي في الذراع العسكري لحماس رائد سعد، في هجوم إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

דיווחים בעזה: היעד - ראאד סעד, ראש אגף המבצעים בחמאס וחבר ב"מטכ"ל" הארגון@Doron_Kadosh https://t.co/KuLadVhKrD — גלצ (@GLZRadio) June 22, 2024

من جهتها، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن «الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال مسئول كبير في حماس في مدينة غزة، ولكن لا تزال نتائج العملية غير واضحة».

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طيران الاحتلال استهدف أربع شقق سكنية وسط مخيم الشاطئ غرب غزة بالقرب من مسجد «سوسي»، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد شابين، نُقلا إلى المستشفى المعمداني.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية في محيط جبل الريس شرقي حي التفاح، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

ووسط القطاع، استُشهد مواطن، وأصيب آخر، في قصف مدفعي قرب محطة الكهرباء شمال النصيرات.