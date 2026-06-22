بيلسا يعلن تشكيل أوروجواي لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم

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أعلن المدير الفني لمنتخب أوروجواي، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت اختيارات بيلسا اعتمادًا على مجموعة من العناصر الأساسية في مختلف الخطوط، حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

وفي خط الدفاع: جييرمو فاريلا، سيباستيان كاسيريس، ماتياس أوليفيرا، خوان مانويل سانابريا.

أما خط الوسط فتكون من: فيديريكو فالفيردي، مانويل أوجارتي، رودريجو بنتانكور.

وفي الهجوم: أجوستين كانوبيو، فيديريكو فينياس، ماكسيميليانو أراوخو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء عدد من العناصر البارزة، من بينهم داروين نونيز، فاكوندو بيليستري، وخوسيه ماريا خيمينيز، في خيارات تمنح الجهاز الفني حلولًا متنوعة خلال اللقاء.

ويسعى منتخب أوروجواي لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالمونديال، في ظل طموحات كبيرة للوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة.