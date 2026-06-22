قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الماضية كانت تمثل النصف الثاني من فصل الربيع، موضحة أن هذه الفترة مناخيًا عادة ما تسجل أعلى قيم درجات الحرارة.

وأضافت "غانم" عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أمس الأحد، أن بداية فصل الصيف لا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث إن الأسبوع الأول من الصيف يشهد قيم حرارة أغلبها حول معدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى أن العامل الأساسي الذي سيزيد الإحساس بالحرارة خلال الفترة المقبلة هو ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن زيادة الرطوبة تجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المسجلة فعليًا بمعدل يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، وقد يصل إلى 4 درجات مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل أكبر.

وتابعت أن ذروة فصل الصيف تكون خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث ترتفع نسب الرطوبة بشكل أكبر، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية دون ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، مع طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترة الظهيرة، خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا، ناصحة باستخدام الشمسية أو ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.

وشددت على أهمية الإكثار من تناول السوائل والمرطبات، وعلى رأسها المياه، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.