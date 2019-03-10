السفارة المصرية في موريشيوس تحتفل بذكرى ثورة يوليو

أقامت سفيرة مصر في موريشيوس "آية سعد" حفل استقبال بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة يوليو حضره كبار المسئولين بالدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء "پراڤين چاجنوت" والسادة وزراء الخارجية والبنية التحتية والصحة وسكرتير الدولة للشؤون الخارجية وعدد من نواب البرلمان ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، بالإضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والقناصل الفخريين وسكرتير عام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي IORA والقيادات الإعلامية، ومديري عدد من المراكز الإسلامية، وأبناء الجالية المصرية في موريشيوس.



وقد ألقت السفيرة المصرية كلمة خلال المناسبة تناولت فيها انجازات ثورة يوليو، كما أبرزت أهم التطورات التي شهدتها مصر على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية خاصة المشروعات القومية الكبرى والاصلاحات التي تطبقها الحكومة لدفع التنمية وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود مصر في مكافحة ظاهرة الإرهاب.



كما دعت السفيرة إلى البناء على نتائج الزيارات الأخيرة المتبادلة بين مصر وموريشيوس مشددة على أهمية عقد اللجنة المشتركة وتنظيم منتدى الأعمال المشترك على هامش اللجنة.



على جانب آخر، أعرب وزير خارجية موريشيوس على هامش الحفل عن أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات بين مصر وموريشيوس، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة عقد اللجنة المشتركة في أٌقرب فرصة ممكنة.



كما أعرب أيضاً عن تطلعه إلى الزيارة المرتقبة لوفد مجلس التنمية الاقتصادية الموريشي إلى مصر مؤكداً على أهميتها في التمهيد لعقد اللجنة المشتركة.