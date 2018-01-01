الملك سلمان يرأس مجلس الوزراء من مستشفى الملك فيصل بالرياض

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ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس الثلاثاء، من مقر إقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي بعد يوم واحد من دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "مجلس الوزراء، عقد جلسته مساء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

وكشفت أنباء صحفية سعودية في وقت سابق أمس الثلاثاء أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتمتع بصحة مستقرة.

وقالت مصادر سعودية وصفت بأنها مطلعة لصحيفة "عكاظ أونلاين" أن: "الملك سلمان بخير، ولا يوجد ما يدعو للقلق".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أول أمس أن "خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة" .