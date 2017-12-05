انتشال 17 جثة ونجاة أكثر من 360 مهاجرا جنوب تونس

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كشف مصدر من منظمة هلال الأحمر للإغاثة في تونس اليوم الأربعاء عن انتشال 17 جثة قبالة سواحل جرجيس جنوب البلاد، فيما أنقذت وحدات من البحرية 166 مهاجرا عقب غرق مركب انطلق من سواحل ليبيا.

وقال رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين في الجنوب، المنجي سليم، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الوحدات البحرية عثرت على الجثث في محيط القارب الذي غرق في سواحل جرجيس.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المنظمة توفي المهاجرون وهم من بنجلاديش اختناقا في الطابق السفلي للمركب بعد تعطل محركه.

وكان المركب انطلق ليلة عيد الأضحى من سواحل زوارة الليبية وعلى متنه نحو 400 مهاجر وفق إفادة الناجين. وشاركت البحرية الليبية في عملية الإنقاذ في المياه الدولية وسحبت نحو 200 مهاجر.

وتؤمن منظمة هلال الأحمر التونسية عملية نقل الناجين إلى أحد مراكز الإيواء عبر ميناء جرجيس، بحسب نفس المصدر.

وينحدر أغلب المهاجرين على متن المركب من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بنجلاديش.