مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب بمناسبة ذكرى 23 يوليو

هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان اليوم: تتقدم دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني القلبية للشعب المصري، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة الأبيَّة الباسلة، حتى تحققت أهداف ثورة 23 يوليو المجيدة التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين.

وأكد مفتي الجمهورية أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين، وهو الذي قدَّم -ولا يزال يقدم- العديدَ من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية.

ودعا مفتي الجمهورية جميع المواطنين إلى استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة .

كما دعا فضيلة المفتي الشباب وجموع المواطنين إلى تقديم الغالي والنفيس وبذل الجهد والكد حتى تصل مصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأكد مفتي الجمهورية على أهمية استلهام الشعب المصري لروح ثورة 23 يوليو في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رِفعة مصر وتقدمها، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين، وأن يرد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يديم عليها نعمةَ الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.