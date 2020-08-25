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بوتين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

بوتين و الرئيس السيسي
بوتين و الرئيس السيسي
أ ش أ
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 4:55 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 5:21 م
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة؛ بمناسبة ذكرى مرور 69 عاما على ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الرئيس بوتين- في نص البرقية، التي نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم: "أرجو أن تتقبل مني التهاني الصادقة بمناسبة الذكرى 69 لثورة يوليو عام 1952.. تثمن روسيا عاليا العلاقات مع مصر وتتطور بروح الشراكة الاستراتيجية".

وأضاف: "إنني على ثقة من أننا سنواصل بناء حوار ثنائي بناء والتعاون في كافة المجالات والتعاون لحل المشاكل الدولية الحالية لصالح شعوبنا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أتمنى مخلصا لكم موفور الصحة والنجاح للشعب المصري الصديق والسلام والازدهار".

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