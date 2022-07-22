22 يوليو 2022: تراجع أسعار الدواجن وثبات البيض عند أعلى مستوياته بالأسواق المحلية

تراجعت أسعار دواجن التسمين (الدواجن البيضاء) في الأسواق المحلية والمزرعة مع استمرار ضعف الطلب بعد عيد الأضحى المبارك، ليسجل سعر الكيلو الواحد 30 جنيها عند باب المزرعة، مقارنة بـ 31 و32 جنيها، وفق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وحسب السيد، يتراوح سعر الدواجن للمستهلك النهائي بين 35 و36 جنيها للكيلو الواحد، مشيرا إلى أن هذا السعر استرشادي، حيث أن هناك بعض المحلات تبيع الكيلو بـ 40 و42 جنيها، وهذا الأمر مرفوض تماما في ظل تراجع الأسعار في المزرعة.

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 80 و85 جنيها، وتتراوح أسعار الأوراك بين 36 و37 جنيها، بينما يسجل سعر الكبد والأوانص 35 جنيها.

واستقرت أسعار البيض في الأسواق المحلية عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخير لتتراوح بين 75 و80 جنيها للكرتونة، وتباع عند باب المزرعة بـ 63.5 و66.5 جنيها.

وكان اتحاد منتجي الدواجن قد أعلن أمس، أنه سيتم توريد البيض لوزارتى الزراعة والتموين بسعر 62 جنيها للكرتونة الواحدة بداية من الغد، على أن تباع كرتونة البيض للمستهلك النهائي بـ 65 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.