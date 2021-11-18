انضمت الفنانة جميلة عوض، لفريق عمل فيلم «في عز الضهر»، الذي يقدم بطولته الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، حيث تم التعاقد مع جميلة لتقدم الدور الذي اعتذرت عنه الفنانة هنا الزاهد.



وانطلق تصوير الفيلم منذ فترة لكن تم توقف العمل لفترة ثم عاد فريق العمل مرة أخرى ومن المقرر عرضه قريبا.



وبدأت الفنانة جميلة عوض، تصوير عدة مشاهد ضمن أحداث الفيلم خلال الأيام الماضية، مع باقي فريق العمل، واجتمعت في مشاهدها مع مينا مسعود، وإيمان العاصى، وشيرين رضا، ومحمود حجازى.



وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، ويشارك في بطولته الفنان مينا مسعود، وعدد من النجوم، أبرزهم: شيرين رضا، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين، محمود حجازي، محمد عز، محمد علي رزق، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.