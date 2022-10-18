بدء لقاء أردوغان وتبون في اسطنبول

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بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثاته مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في اسطنبول اليوم السبت.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول اليوم من المقرر أن يعقب اللقاء الثنائي بين أردوغان وتبون لقاء موسعا يضم وفدي البلدين.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.

وتعد زيارة تبون لتركيا الثانية من نوعها بعد الزيارة الأولى في مايو 2022.

يذكر أن تبون، بدأ السبت الماضي جولة خارجية هي الأطول له منذ توليه سدة الحكم في الجزائر نهاية ديسمبر 2019، شملت قطر ثم الصين وتركيا وهي البلدان التي أصبحت إلى جانب روسيا من الدول الحليفة الرئيسية لبلاده.