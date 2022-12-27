الإمارات تدين مقتل موظف في برنامج الأغذية العالمي بمحافظة تعز

أدانت دولة الإمارات بشدة، مقتل موظف من الجنسية الأردنية يعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في محافظة تعز في اليمن، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأكدت وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في بيان لها مساء السبت، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب؛ التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولأهل وذوي الضحية، ولبرنامج الأغذية العالمي جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد خرقا للمعاهدات الدولية كافة؛ التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، إلقاء القبض على المتورطين في جريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضحت الداخلية في بيان أنه «تم القبض على المنفذين المباشرين لجريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، مؤيد حميدي».

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حادث اغتيال مسئول في برنامج الأغذية العالمي بالرصاص في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، لن يؤثر على أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية في اليمن.

وجرى اتصال هاتفي بين جوتيريش، ورئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عقب مقتل مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز مؤيد حميدي، الذي قُتل بنيران مسلحين في مدينة التُربة جنوب تعز، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ».

وأعرب جوتيريش، عن أسفه البالغ للعمل الإرهابي الذي أدى إلى وفاة الموظف الأممي، مؤكدًا التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة، من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.