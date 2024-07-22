تعاون فولكس فاجن وشي بنج الصينية لتطوير تصميم كهربائي/إلكتروني جديد للسيارات

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أعلنت شركة شي بنج الصينية للسيارات الكهربائية توصلها إلى اتفاقية رئيسية مع مجموعة فولكس فاجن جروب الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا للتعاون في مجال تطوير تصميم كهربائي/إلكتروني جديد يعزز التزام الطرفين بالتطوير المشترك للتصميم الكهربائي/الإلكتروني لجميع المركبات المنتجة في الصين باستخدام هياكل سي.إم.بي الخاصة بفولكس فاجن أو هياكل إم.إي.بي.

وفي إطار الاتفاق ستقيم شي بنج وفولكس فاجن جروب مشروعا مشتركا في مدينتي جوانجشو وخيفي للمهندسين من الشركتين للعمل بصورة وثيقة معا وتسريع وتيرة تطوير التصميم الكهربائي/الإلكتروني. وسيتيح مثل هذا المشروع للتعاون الفني الوثيق تقديم أول تصميم قابل للاستخدام على نطاق تجاري خلال حوالي 24 شهرا.

في الوقت نفسه تعتزم الشركتان مواصلة البحث عن سبل توسيع التعاون الثنائي بينهما في مجالات أخرى.