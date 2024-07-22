مباحثات فلسطينية روسية تتناول جهود وقف الحرب على غزة

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، آخر المستجدات حول جهود وقف "العدوان المدمر" و"الكارثة الإنسانية المتفاقمة" في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، ناقش الجانبان خلال الاجتماع، الذي حضره الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة وممثل روسيا لدى فلسطين السفير غوتشا بواتشيدزه، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وآخره قرار الكنيست الأخير برفض قيام دولة فلسطينية والذي ينذر بمزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد الطرفان، أن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو خيار استراتيجي يجب العمل على تحقيقه.