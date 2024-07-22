أوباما: بايدن رجل وطني من الطراز الأول

وصف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه رجل "وطني من الطراز الأول" بعد قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي.

وقال أوباما: "لقد كان جو بايدن واحدا من أكثر الرؤساء تأثيرا في أمريكا، فضلا عن كونه صديقا وشريكا عزيزا لي. اليوم، نتذكره- مرة أخرى- بأنه وطني من الطراز الأول".

وأشاد أوباما بـ"تعاطف بايدن العميق وصموده المكتسب بشق الأنفس، نزاهته الأساسية وإيمانه بأن الجميع له قيمة".

وسرد أوباما إنجازات بايدن، بما في ذلك المساعدة في إنهاء الجائحة، وخلق ملايين الوظائف، وخفض تكلفة الأدوية الموصوفة، وإجراء "أكبر استثمار لمعالجة تغير المناخ في التاريخ"، من بين العديد من الإنجازات الأخرى.

وكتب أوباما:"بالنسبة له أن يلقي نظرة على المشهد السياسي ويقرر أن عليه أن يمرر الشعلة إلى مرشح جديد، فإن ذلك بالتأكيد واحد من أصعب القرارات في حياته. لكنني أعلم أنه لن يتخذ هذا القرار إلا إذا كان يعتقد أنه مناسبا لأمريكا".

وأضاف أوباما: "إنه دليل على حب جو بايدن لوطنه - ومثال تاريخي لمسؤول عام حقيقي يضع مرة أخرى مصالح الشعب الأمريكي فوق مصالحه الشخصية، وهو مثال جيد للأجيال القادمة من القادة ليحذو حذوه".

يشار إلى بايدن تولي منصب نائب الرئيس في عهد أوباما بين عامي 2009 و2017.