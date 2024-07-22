 بالصور.. وصول الأهلي لملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
الإثنين 22 يوليه 2024 7:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بالصور.. وصول الأهلي لملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 7:35 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 7:43 م

وصل فريق النادي الأهلي إلى ملعب الدفاع الجوي، حيث يستعد الفريق لمواجهة بيراميدز، في قمة الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا وفيديو للحظة وصول الفريق إلى ملعب مباراة الليلة.

وحقق الأهلي الفوز يوم الجمعة قبل الماضية على حساب بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 5 نقاط فقط خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

 

 

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك