وصل فريق النادي الأهلي إلى ملعب الدفاع الجوي، حيث يستعد الفريق لمواجهة بيراميدز، في قمة الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا وفيديو للحظة وصول الفريق إلى ملعب مباراة الليلة.

وحقق الأهلي الفوز يوم الجمعة قبل الماضية على حساب بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 5 نقاط فقط خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.