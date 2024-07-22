 مدرب الداخلية: الأخطاء الفردية كلفتنا الهزيمة من الزمالك - بوابة الشروق
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مدرب الداخلية: الأخطاء الفردية كلفتنا الهزيمة من الزمالك

محمد جلال
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 10:17 ص

أكد عيد مرازيق، مدرب فريق الداخلية، أن الأخطاء الفردية هي من كلفت فريقه الهزيمة أمام الزمالك في لقاء الدوري المصري الممتاز.

وقال مرازيق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الزمالك فريق كبير واحترمناه بشكل جيد، ولم نكن نمتلك حلولًا سوى البحث عن الثلاث نقاط، وقدمنا أداءً جيدًا، والأهداف التي استقبلناها كانت من أخطاء فردية".

وأضاف: "الهدف الأول للزمالك كان بعد خطأ من الحارس، الذي اضطررنا للدفع به بعد إصابة محمد مجدي، والهفوة كانت بسبب نقص الخبرات".

وأكمل: "كان هناك تقصيرًا من بعض اللاعبين، وهذا أثر على أداء الفريق بشكل عام، ونحن حزينون بسبب الهبوط، وحاولت امتصاص غضبي بالجلوس على الدكة عقب نهاية اللقاء".

وأنهى: "سنلعب حتى آخر مباراة في الدوري، وسنطبق مبدأ اللعب النظيف، وهذا حق الأندية علينا".


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