مدرب الداخلية: الأخطاء الفردية كلفتنا الهزيمة من الزمالك

أكد عيد مرازيق، مدرب فريق الداخلية، أن الأخطاء الفردية هي من كلفت فريقه الهزيمة أمام الزمالك في لقاء الدوري المصري الممتاز.

وقال مرازيق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الزمالك فريق كبير واحترمناه بشكل جيد، ولم نكن نمتلك حلولًا سوى البحث عن الثلاث نقاط، وقدمنا أداءً جيدًا، والأهداف التي استقبلناها كانت من أخطاء فردية".

وأضاف: "الهدف الأول للزمالك كان بعد خطأ من الحارس، الذي اضطررنا للدفع به بعد إصابة محمد مجدي، والهفوة كانت بسبب نقص الخبرات".

وأكمل: "كان هناك تقصيرًا من بعض اللاعبين، وهذا أثر على أداء الفريق بشكل عام، ونحن حزينون بسبب الهبوط، وحاولت امتصاص غضبي بالجلوس على الدكة عقب نهاية اللقاء".

وأنهى: "سنلعب حتى آخر مباراة في الدوري، وسنطبق مبدأ اللعب النظيف، وهذا حق الأندية علينا".