مصرع 55 شخصا جراء انزلاقات أرضية بسبب الأمطار جنوبي إثيوبيا

لقي 55 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الإثنين، جراء انزلاقات أرضية بسبب هطول أمطار غزيرة جنوبي إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت السلطات المحلية، في بيان لها اليوم، أنه تم انتشال جثث الضحايا جراء الانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة غوفا جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الضحايا بينهم نساء وأطفال، وأن الحصيلة مرشحة للزيادة.

وأضاف البيان، أن عمليات الإنقاذ والإغاثة مستمرة، مشيرا إلى أن عددا من السكان تجمعوا لمساعدة عناصر الشرطة والإغاثة في إنقاذ المتضررين من الانزلاق الأرضي، لكنهم جميعا لقوا مصرعهم جراء حدوث انزلاق آخر للتربة في موقع الحادث.

يشار إلى أن إثيوبيا تشهد في مثل هذه الفترة من كل عام موسم الأمطار الغزيرة المصحوبة بفيضانات، والتي كثيرا ما ينجم عنها انهيارات أرضية تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا.