مسئول فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا ومنشآت شرق القدس

أفاد مسئول فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت صباح اليوم الاثنين، بهدم منزل ومنشآت تجارية، في بلدة عناتا شرق القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية عناتا طه نعمان قوله إن قوات الاحتلال هدمت قاعة أفراح تبلغ مساحتها 800 متر مربع، وأسوارا استنادية وحظائر أغنام، وبركسات، في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.

وأضاف أن عمليات الهدم لا تزال متواصلة، حيث تمنع القوات الإسرائيلية المواطنين من الاقتراب من مكان الهدم.

وهدمت قوات الاحتلال منزلا في المنطقة ذاتها، وهو مكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت الوكالة إلى أن "سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى في الضفة الغربية المحتلة، منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من عام 2024"، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ووفق الوكالة: "ترفض بلدية الاحتلال في القدس، منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم ومنشآتهم في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجيرهم قسرا من مدينة القدس".