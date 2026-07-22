خالد عبدالغفار: أسعد عندما ينتقل المريض من مستشفى لا تليق به إلى أخرى تقدم عملية قلب مفتوح في محافظته

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن ألبوم الصور في قطاع الصحة واسع، موضحا أنه يحزن عندما يرى مستشفى لا تليق بالمواطن المصري أو لا توفر بيئة مناسبة للطبيب المصري كي يجتهد ويداوي المرضى.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يرى مستشفى جديدة بالكامل في محافظات مصر، وينتقل إليها المريض الذي كان يتلقى العلاج في مستشفيات لا تليق بطموحات المواطن المصري.



وأوضح عبدالغفار أنه يلمس هذا التحول خلال زياراته لمحافظات مثل المنيا وأسيوط والمنوفية وقنا، مشيرا إلى أن المستشفيات الجديدة توفر إمكانيات رائعة وبيئة عمل جميلة للأطباء.



وأشار إلى أن من الصور التي تسعده أن يسمع أن مستشفى العدوة يجري عملية قلب مفتوح، وأن يحضر جزءا من العملية، موضحا أن المواطن البسيط أصبح قادرا على إجراء عملية جراحية لم يكن يستطيع إجراءها في محافظته في يوم من الأيام.

وأكد وزير الصحة أن ملف الصحة من الملفات التي يصعب أن تحقق رضا كاملا لدى المواطنين، موضحا أنه يجلس مع وزراء صحة في دول عديدة، منها إسبانيا، ويجد أن لديهم مشكلات كذلك.



وذكر أن كل دول العالم تواجه تحديات في منظومة الصحة، مشيرا إلى أن مصر تجتهد، وأن ما تحقق يمثل خطوة من ألف خطوة، لأن الآمال والطموحات أكبر بكثير.



وأوضح أن رضا المواطن في ملف الصحة صعب جدا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن المواطن الذي يخرج من عملية وهو سعيد لا يظهر صوته غالبا، بينما يسمع الناس صوت من لديه مشكلة.



وأكد أن منظومة الشكاوى في مصر ومتابعتها قاسية جدا على أي مسئول، موضحا أنها موجودة داخل الوزارة ومجلس الوزراء ومكتب الرئيس.



وكشف عبدالغفار أن مكتب الرئيس يرسل إلى الوزارة تقريبا كل يوم شكاوى أو مقالات أو موضوعات متعلقة بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن الرد الرسمي على حالة المواطن يتم خلال أقل من 48 ساعة، سواء كانت الشكوى في خطاب أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو في برنامج تلفزيوني.

وأشار إلى أن مصر تضم 120 مليون مواطن، وليست دولة أوروبية من 5 ملايين نسمة، موضحا أن معدلات الأحداث اليومية ضخمة ومتلاحقة، وأن الدولة تجتهد رغم أن المشوار لا يزال طويلا.