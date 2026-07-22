ضبط 2 طن أسماك ولحوم ودواجن فاسدة في كوم حمادة

شنت إدارة تموين كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية، بإشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وذلك في إطار جهود المديرية لضبط الأسواق، ومتابعة صلاحية السلع الغذائية، وفحص ثلاجات حفظ اللحوم، والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وفي مجال الرقابة على اللحوم والأسماك، تمكنت الحملة من ضبط 1800 كيلو جرام من أسماك السردين المجمدة منتهية الصلاحية داخل أحد الثلاجات، وفقًا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات، كما تم ضبط 55 كيلو جرامًا من اللحوم البقرية متغيرة الخواص، و31 كيلو جرامًا من الأحشاء الداخلية متغيرة الخواص، و54 كيلو جرامًا من الدواجن المجمدة متغيرة الخواص، و61 كيلو جرامًا من اللحوم المفرومة متغيرة الخواص، بالإضافة إلى 45 كيلو جرامًا من الدهون الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي مجال الرقابة على السلع الغذائية، تم تحرير محضرين لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالي 40 عبوة مختلفة الأحجام، وضبط 30 كيلو جرامًا من العجوة الجافة مجهولة المصدر، إلى جانب 100 عبوة روائح بدون فواتير تثبت مصدرها، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر وضبط كميات من الأعلاف، والمبيدات الزراعية، والأدوية البيطرية غير المصحوبة بفواتير، فضلًا عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية، مع تنفيذ قرارات النيابة العامة في المحاضر السابقة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والثلاجات والمحال التجارية، حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.