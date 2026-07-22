التعليم العالي: تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد وفق قواعد الأعوام الماضية

المكتب الثقافي بالسعودية: الانتهاء من معالجة الموضوعات الفنية المتعلقة بشهادات الدبلومة الأمريكية واستمرار التنسيق مع الجهات المختصة

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه ستُجرى أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد هذا العام وفق القواعد المعمول بها في الأعوام الماضية 2025 -2026، وسيتم الإعلان رسميًا عن مواعيد بدء مراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد في التوقيت المناسب عبر وسائل الإعلام والمنصات الرسمية للوزارة.

وأضافت الوزارة أنه لا يمكن تحديد أو إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات قبل انتهاء أعمال كل مرحلة من مراحل التنسيق الإلكتروني، وتُعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا الحدود الدنيا للقبول بالكليات عقب إعلان نتيجة كل مرحلة، كما ستعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا الحد الأدنى للتقدم لكل مرحلة من مراحل التنسيق الإلكتروني عند بدء المرحلة.

وأشارت وزارة التعليم العالي أنه ستُعلن نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بعد انتهاء أعمال المرحلة بالكامل، ولا يمكن إعلانها قبل الانتهاء من أعمال المراجعة وإجراءات الترشيح.

في سياق متصل، يواصل طلاب الثانوية العامة أداء اختبارات القدرات في الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وأهابت الوزارة بأبنائها الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، إيذانًا بانتهاء مرحلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

وفي سياق قريب، أعلن المكتب الثقافي والتعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية الانتهاء من معالجة الموضوعات الفنية المتعلقة بشهادات الدبلومة الأمريكية الصادرة من المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2025/2026، والتي ارتبطت بالتعديل المستحدث في نموذج الشهادة الصادر عن وزارة التعليم السعودية.

وأوضح الدكتور أحمد سعيد فهيم، الملحق الثقافي ومدير المكتب والبعثة التعليمية المصرية بالمملكة العربية السعودية، أن المكتب باشر منذ بداية ظهور الموضوع التنسيق مع وزارة التعليم السعودية، والسفارة المصرية بالرياض، وقطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بما أسهم في سرعة دراسة الموضوع وتوفير البيانات الفنية المطلوبة للجهات المصرية المختصة.

وأكد أن الموضوع لا يتعلق بصحة الشهادات أو اعتمادها، وإنما يرتبط بطريقة عرض بعض المؤشرات الأكاديمية في نموذج الشهادة، وقد تمت معالجة الأمر بما يضمن استكمال الطلاب لإجراءات التقديم وفحص الملفات بصورة طبيعية.

وفيما يتعلق بما أثير بشأن طلب إفادات مستقلة لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية لبعض طلاب الشهادات الدولية، أوضح المكتب أن نتائج المادتين مثبتة بالفعل ضمن الشهادات والسجلات الأكاديمية الأصلية المعتمدة الصادرة للطلاب، وأن الجهات التعليمية السعودية لم تصدر هذا العام إفادات مستقلة لهاتين المادتين لكون بياناتهما مدرجة ضمن الشهادة الأساسية.

وأكد المكتب الثقافي أنه قد تمت إحاطة الجهات المصرية المختصة بهذا الأمر والتنسيق معها، بما يدعم استكمال إجراءات تقدم الطلاب للجامعات المصرية المختلفة وفق المستندات التعليمية المعتمدة المتاحة، دون الحاجة إلى مستندات إضافية تتضمن بيانات مثبتة بالفعل بالشهادة الأصلية.