استجابة عاجلة لبلاغ محافظ الإسكندرية تنهي معاناة رجل بلا مأوى وتوفر له الرعاية الكاملة

في استجابة إنسانية عاجلة لبلاغ وارد من مكتب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وبناءً على توجيهات الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تعامل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي مع بلاغ يفيد بوجود رجل بلا مأوى أمام مركز شباب النصر، حيث انتقل الفريق إلى موقع البلاغ فور تلقيه.

وتبين أن المواطن (ن. م. إ. خ.)، من مواليد عام 1965، يعاني من إصابة قديمة نتيجة تعرضه لحادث سير، أسفرت عن تركيب شرائح ومسامير في القدم اليسرى، ويستخدم مشاية لمساعدته على الحركة.

وأوضحت نتائج البحث الاجتماعي، الذي أجرته الباحثتان الاجتماعيتان صابرين يسري ومنال عبد الله، أن الحالة مطلق، ولديه ابن لا يعلم مكانه، كما تخلى عنه أشقاؤه، ولا يمتلك محل إقامة أو مصدر دخل، وظل يعيش في الشارع منذ نحو عام بسبب عدم قدرته على العمل.

وفي إطار توفير الرعاية اللازمة، نسق فريق التدخل السريع مع إدارة الدفاع الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي لتوفير مكان مناسب له بدار الهدايا لرعاية الرجال، كما تم اصطحابه إلى مستشفى رأس التين لإجراء الكشف الطبي والفحوصات والتحاليل اللازمة، والتي أثبتت خلوه من الأمراض الخطيرة أو المعدية، بما يسمح بإيداعه بدار الرعاية.

كما اتخذ فريق التدخل السريع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث حُرر المحضر الإداري رقم 1901 إداري بقسم شرطة المنشية، وجارٍ استكمال إجراءات إيداعه بدار الهدايا، لضمان حصوله على الرعاية الاجتماعية والصحية في بيئة آمنة وكريمة.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية استمرار جهودها في سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين الخاصة بالأشخاص بلا مأوى، والتعامل الفوري معها من خلال فرق التدخل السريع، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، بما يسهم في توفير الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق حياة كريمة لهم.







