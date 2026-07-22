صحة سوهاج تضبط 7 عيادات خاصة تعمل دون ترخيص في دار السلام

تمكن فريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، من ضبط 7 عيادات طبية خاصة تعمل دون ترخيص، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وبمتابعة مباشرة من الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة أن العيادات المضبوطة تنوعت تخصصاتها بين العيون، والباطنة، والجراحة، والعظام، والأطفال، وكانت تستقبل المرضى وتمارس أنشطة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلًا عن رصد عدد من المخالفات الإدارية والفنية داخلها.

ومن جانبه، شدد الدكتور عمرو دويدار على عدم التهاون مع أي منشأة تعمل خارج إطار القانون أو تمارس نشاطًا يهدد سلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة لمواجهة المنشآت غير المرخصة ومنتحلي الصفة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.