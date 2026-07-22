ضبط 46 شيكارة سماد مدعم و70 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية في حملة بكفر الدوار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت إدارة تموين كفر الدوار بمحافظة البحيرة حملة رقابية على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية، في إطار توجيهات المهندس محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، لتشديد الرقابة وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 46 شيكارة سماد زراعي مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداولها في الأسواق، بالإضافة إلى 70 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و48 قطعة صابون منتهية الصلاحية، و25 شيكارة مكرونة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

كما حررت الحملة محضرًا ضد أحد مستودعات البوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار بيع أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر اليوم، جاءت الحملة برئاسة مصطفى غريب، مدير إدارة تموين كفر الدوار، وبإشراف فارس عبد الواحد، رئيس الرقابة، وشارك فيها المفتشون كامل عمران، وأحمد عبد الفضيل، وخالد سعيد.